Как пишет Politeka.net, Юлия Санина - популярная украинская певица и солистка группы The Hardkiss. Звезда активно занимается творчеством, а недавно стало известно, что знаменитость будет приглашенным гостем на шоу "Игра талантов". А на новых сторис в Инстаграм артистка рассказала о своем диагнозе и как себя чувствует.
"Ну, вылечить ребенка и не заразиться самой, задачка со звездочкой. Вот эта масипуська намекает, что у меня грипп", - написала Санина и показала тест.
После этого звезда опубликовала фотографию с отдыха, где она была в какой-то восточной стране. Кадр Юлия сопроводила тестом, в котором рассказала о своем состоянии.
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"Закругляюсь с ответами. Начинает снова накрывать слабость. Спасибо огромное за вопросы, мотивационные сообщения, советы. Всем, кто приболел - выздоравливайте. Всесте веселей выздоравливать".
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