Певица Юлия Санина, солистка группы The Hardkiss, рассказала свой диагноз и как себя чувствует, поделившись с фанатами.

Как пишет Politeka.net, Юлия Санина - популярная украинская певица и солистка группы The Hardkiss. Звезда активно занимается творчеством, а недавно стало известно, что знаменитость будет приглашенным гостем на шоу "Игра талантов". А на новых сторис в Инстаграм артистка рассказала о своем диагнозе и как себя чувствует.

"Ну, вылечить ребенка и не заразиться самой, задачка со звездочкой. Вот эта масипуська намекает, что у меня грипп", - написала Санина и показала тест.

После этого звезда опубликовала фотографию с отдыха, где она была в какой-то восточной стране. Кадр Юлия сопроводила тестом, в котором рассказала о своем состоянии.

"Закругляюсь с ответами. Начинает снова накрывать слабость. Спасибо огромное за вопросы, мотивационные сообщения, советы. Всем, кто приболел - выздоравливайте. Всесте веселей выздоравливать".

Напомним, Санина, которую не взяли в "Голос країни", появится в новом шоу с Кароль и Dzidzio

А еще Politeka сообщала, что Дикусара, Кухар, Монатика и других зацепили откровения Саниной о проблемах в семье

А еще Politeka писала, что Санина из The Hardkiss разоткровенничалась о проблемах со здоровьем и в семье