Летом прошлого года Святослав Вакарчук объявил о разводе с женой Лялей Фонаревой, сообщает Politeka.net. Спустя некоторое время стало известно, что у артиста родился сын Иван. По информации СМИ матерью ребенка стала продюсер Евгения Яцута.
В новом интервью журналу Теленеделя певец признался, что с рождением сына стал испытывать до этого неведомые ему эмоции. Сейчас 46-летний отец даже подумывает о записи альбома колыбельных. Пока сыну только полгода, и он не может определить, какие песни ему сейчас нравятся, поэтому с выпуском композиций придется подождать.
Как отметил Святослав Вакарчук, дети влияют на какие-то бытовые изменения, а также признался, что не ощутил кризис среднего возраста. Певец подчеркнул, что сделал переоценку ценностей, но это обусловлено событиями в жизни.
Примечательно, что Святослав Вакарчук не особо распространяется о личной жизни. Известно, что предыдущие отношения артист строил отношения около 20 лет и воспитывал в браке дочь супруги Диану.
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