30 января прошел новый эфир "Голосу країни-12", в котором участники пытались поразить своих будущих тренеров, сообщает Politeka.net. Один из спевших поразил поклонников настолько, что Святослав Вакарчук даже не смог сдержать эмоций.
33-летний музыкант Роман Мелиш исполнил песню эпохи Возрождения. В планах у артиста возродить старинную музыку.
На слепых прослушиваниях сначала кнопку нажала Оля Полякова, а затем Святослав Вакарчук. По словам последнего у него три раза возникали мурашки во время исполнения Романа Мелиша. Участник выбрал команду лидера "Океанов", и тот даже немного расплакался от радости.
"Впервые вижу, чтобы Вакарчук плакал. Я думал, он не умеет этого делать", - пошутил за кулисами ведущий Юрий Горбунов.
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Отметим, в Сети назвали участников второго эфира, которые впечатлили выступлениями, и попросили поделиться своими мнениями.
"Очень крутые! 🔥🔥🔥", "Парни с бойзбенда ооочень понравились👏 Уверена, что за них еще будут бороться тренера❤️", "🔥🔥🔥ребята очень талантливые❤️❤️❤️", - написали пользователи Сети.
Напомним, Вакарчук неожиданно пришел на "Голос країни" не один
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