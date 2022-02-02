Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відома українська співачка Ірина Білик опублікувала фото нині покійного лідера гурту "Скрябін", талановитого музиканта, патріота Андрія "Кузьми" Кузьменка, щоб вшанувати його пам’ять.

"Нам завжди тебе не вистачає...", - написала співачка.

Шанувальники прокоментували: "Ми його пам'ятаємо, назавжди у серцях😢...крутий чувак", "Він живе вічно у своїх піснях ..... ми його пам'ятаємо ..", "Вічна пам'ять. Людина з величезною душею", "Найвидатніший артист 🙏", "Жаль що так вийшло, він був справедливий до всього", "Мені 38, перший раз я почула їх у передачі територія А, і полюбила, дуже не вистачає 😭😭😭😭, непоправна втрата", "Пішла легенда, людина з великої букви, патріот😢, назавжди в наших серцях 🔥🙌❤️".

Нагадаємо, що Ірина Білик та Андрій Кузьменко у 2003 році записали пісню "Мовчати", яка актуальна і дотепер.

На шоу "Мій секрет", яке веде Маша Єфросініна, Ірина Білик зізналася, що напередодні трагедії їй приснився дивний сон, у якому була дивна біла фіранка з чорними мухами. Співачка каже, що сон був пророчий, адже невдовзі вона дізналася про смерть Кузьми. За словами Білик, вони з Андрієм Кузьменком домовлялися про виступ на її сольному концерті та планували записати ще одну пісню, але не судилося, адже 2 лютого 2015 року серце Кузьми зупинилося. Він розбився у страшній аварії у Дніпропетровській області.

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