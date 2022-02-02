Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известная украинская певица Ирина Билык опубликовала фото ныне покойного лидера группы "Скрябин", талантливого музыканта, патриота Андрея "Кузьмы" Кузьменко, чтобы почтить его память.

"Нам всегда тебя не хватает...", - написала певица.

Поклонники прокомментировали: "Мы его помним, навсегда в сердцах😢...крутой чувак", "Он живет вечно в своих песнях ..... мы его помним ..", "Вечная память. Человек с огромной душой", " Величайший артист 🙏 ", "Жаль что так получилось, он был справедлив ко всему", "Мне 38, первый раз я услышала их в передаче Территория А, и полюбила, очень не хватает😭 😭 😭 😭, невосполнимая потеря", "Ушла легенда, человек с большой буквы, патриот😢, навсегда в наших сердцах❤❤️".

Напомним, что Ирина Билык и Андрей Кузьменко в 2003 году записали песню "Мовчати", которая актуальна и до сих пор.

На шоу "Мой секрет", которое ведет Маша Ефросинина, Ирина Билык призналась, что накануне трагедии ей приснился странный сон, в котором была странная белая занавеска с черными мухами. Певица говорит, что сон был пророческий, ведь вскоре она узнала о смерти Кузьмы. По словам Билык, они с Андреем Кузьменко договаривались о выступлении на ее сольном концерте и планировали записать еще одну песню, но не суждено, ведь 2 февраля 2015 года сердце Кузьмы остановилось. Он разбился в страшной аварии в Днепропетровской области.

Ранее Politeka сообщала, что как сегодня выглядит могила Кузьмы Скрябина, на которую едут со всей Украины: "По три дня стоят".

Напомним, что конфликт Билык и Вакарчука всплыл наружу, на что обиделась певица: "Я впервые об этом говорю".

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