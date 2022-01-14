Так, 51-річна Білик в програмі "Мій секрет" розповіла ведучій Маші Єфросиніній, що сталося між ними з Вакарчуком. Співачці досі боляче згадувати.
Конфлікт між зірками спалахнув відразу після загибелі Кузьми Скрябіна в 2015 році (розбився на машині в Дніпропетровській області). За словами Білик, Вакарчук буквально "вкрав" їх зі Скрябіним хіт "Мовчати".
"Це мене дуже образило... Я вперше про це говорю. Слава Вакарчук, коли це сталося, відразу схопив нашу пісню і побіг в студію писати і співати. Нічого у мене не запитав, - розсерджено розповіла Ірина, - Коли на концерті на 40 днів у Палаці спорту запитали, хто співатиме "Мовчати", я кажу: "Я заспіваю". Мені сказали, що Слава теж хоче співати. Ми ще сперечалися, хто який рядок буде співати!"
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Білик додала, що Вакарчук нібито заборонив колективу гурту "Скрябін" грати вступ до "Мовчати" під час концерту-пам'яті.
"Ну хто так робить! Це трагедія саме цієї групи. Він сказав, що буде сам грати на роялі. Мені було дуже шкода хлопців, це їх біль, їх фронтмен... Я мовчала всі ці роки. Треба, щоб люди знали, що так не можна робити", - зізналася Білик.
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