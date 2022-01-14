Так, 51-річна Білик в програмі "Мій секрет" розповіла ведучій Маші Єфросиніній, що сталося між ними з Вакарчуком. Співачці досі боляче згадувати.

Конфлікт між зірками спалахнув відразу після загибелі Кузьми Скрябіна в 2015 році (розбився на машині в Дніпропетровській області). За словами Білик, Вакарчук буквально "вкрав" їх зі Скрябіним хіт "Мовчати".

"Це мене дуже образило... Я вперше про це говорю. Слава Вакарчук, коли це сталося, відразу схопив нашу пісню і побіг в студію писати і співати. Нічого у мене не запитав, - розсерджено розповіла Ірина, - Коли на концерті на 40 днів у Палаці спорту запитали, хто співатиме "Мовчати", я кажу: "Я заспіваю". Мені сказали, що Слава теж хоче співати. Ми ще сперечалися, хто який рядок буде співати!"

Білик додала, що Вакарчук нібито заборонив колективу гурту "Скрябін" грати вступ до "Мовчати" під час концерту-пам'яті.

"Ну хто так робить! Це трагедія саме цієї групи. Він сказав, що буде сам грати на роялі. Мені було дуже шкода хлопців, це їх біль, їх фронтмен... Я мовчала всі ці роки. Треба, щоб люди знали, що так не можна робити", - зізналася Білик.

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