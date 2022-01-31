Український співак Олександр Пономарьов поділився світлиною з виконавицею Іриною Білик та розповів про їхню дружбу, яка триває вже чверть століття.

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram 48-річний український співак та композитор Олександр Пономарьов, який двічі був одружений, але розлучився, поділився світлиною з 51-річної виконавицею Іриною Білик.

Так, Пономарьов і Білик сиділи за столиком в кафе, співачка по-дружньому положила руку на плече Олександру.

"Більше 25 років дружби з Іриною Білик ❤️", - написав Олександр.

Шанувальники прокоментували світлину.

"Такi друзi на вагу золота!", "Ви легенди 👏", "Обожнюю вас обох❤️", "Мої любимчики👏👏👏😍😍😍", "Мої кумири з дитинства!❤️", "Ви дорослішаєте, Олександре, а Ірина молодшає. І це чудово! Талант – найголовніше. Публіка любить вас 😊", "Гарнi!🔥❤️", - написали в мережі.

Раніше Politeka повідомляла, що Двічі розлучений Пономарьов показав, з ким ділить будинок: "Красуня".

Нагадаємо, що Пономарьов у День Соборності показав свою любов до України: "Істинний патріот".

Також Politeka писала, що Білик розповіла про таємний роман з продюсером Вєрки Сердючки Нікітіним: "Я мріяла, що він мені...".