Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram 48-річний український співак та композитор Олександр Пономарьов, який двічі був одружений, але розлучився, поділився світлиною з 51-річної виконавицею Іриною Білик.
Так, Пономарьов і Білик сиділи за столиком в кафе, співачка по-дружньому положила руку на плече Олександру.
"Більше 25 років дружби з Іриною Білик ❤️", - написав Олександр.
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Шанувальники прокоментували світлину.
"Такi друзi на вагу золота!", "Ви легенди 👏", "Обожнюю вас обох❤️", "Мої любимчики👏👏👏😍😍😍", "Мої кумири з дитинства!❤️", "Ви дорослішаєте, Олександре, а Ірина молодшає. І це чудово! Талант – найголовніше. Публіка любить вас 😊", "Гарнi!🔥❤️", - написали в мережі.
Раніше Politeka повідомляла, що Двічі розлучений Пономарьов показав, з ким ділить будинок: "Красуня".
Нагадаємо, що Пономарьов у День Соборності показав свою любов до України: "Істинний патріот".
Також Politeka писала, що Білик розповіла про таємний роман з продюсером Вєрки Сердючки Нікітіним: "Я мріяла, що він мені...".