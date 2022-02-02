Як повідомляє Politeka.net, популярна телезірка, кулінар і суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська поділилася в своєму Instagram чарівним фото з маленькою донькою вірою.

На новій фотографії Ольга і її п'ятирічна дочка Віра зображені на пляжі, на них схожі наряди. Як видно, мама і дочка позують в білосніжних платтячках, на голові у малятка кумедна світла капелюшок, а у Олі стильна пляжна капелюх і розпущене волосся. Мартинівська присіла біля доньки, дивиться на неї і весело сміється.

У підписі до публікації Ольга написала: "Безмежна любов має ім'я. Мою звуть Веруня, і їй вже п'ять. Час летить непомітно, а ти так швидко ростеш. Люблю тебе з кожним днем все сильніше! Твоя мама".

Зворушені знімком шанувальники тут же почали коментувати пост Мартиновської, засинаючи її з донькою компліментами: "Щастя, Оля тобі і твоїй донечці", "Принадність", "Найсильніша любов мами до дочки або сина. Дві красуні, нехай росте і тільки радує", "Ви дуже класні", "така тонка схожість в профіль з Вовою", "Поздоровлення Віруні і її чудової мамі", "Які ви красиві", "Чарівні"," як красиво сказано", "Ви прекрасна мама!", "Вітаю, нехай росте здоровою і найщасливішою".

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