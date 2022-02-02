Как сообщает Politeka.net, популярная телезвезда, кулинар и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась в своем Instagram очаровательным фото с маленькой дочкой Верой.

На новой фотографии Ольга и ее пятилетняя дочка Вера запечатлены на пляже, на них похожие наряды. Как видно, мама и дочка позируют в белоснежных платьицах, на голове у малышки забавная светлая шляпка, а у Оли стильная пляжная шляпа и распущенные волосы. Мартыновская присела около дочки, смотрит на нее и весело смеется.

В подписи к публикации Ольга написала: "Безграничная любовь имеет имя. Мою зовут Веруня, и ей уже пять. Время летит незаметно, а ты так быстро растешь. Люблю тебя с каждым днем все посильнее! Твоя мама".

Растроганные снимком поклонники тут же принялись комментировать пост Мартыновской, засыпая ее с дочкой комплиментами: "Счастья, Оля тебе и твоей доченьке", "Прелесть", "Самая сильная любовь мамы к дочке или сыну. Две красотки, пусть растет и только радует", "Вы очень классные", "Такая тонкая схожесть в профиль с Вовой", "Поздравления Веруне и ее чудесной маме", "Какие вы красивые", "Очаровательные", "Как красиво сказано", "Вы прекрасная мама!", "Поздравляю, пусть растет здоровой и самой счастливой".

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