Ольга Мартыновская является известным шеф-поваром и судьей программы "МастерШеф" на телеканале "СТБ". Она прославилась благодаря своей победе на кулинарном проекте в 3 сезоне. Сейчас Мартыновская является совладелицей ресторана "Les Foodies" в Париже. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, на этот раз судья шоу "Мастер Шеф" опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга Мартыновская вместе со своей дочкой и Эктором Хименес-Браво позирует на камеру в шикарных белых нарядах. Эти фото она опубликовала, чтобы поздравить главного судью "Мастер Шеф" с 50-летием.

"А кто-то до сих пор мечтает просто прикоснуться к тебе, Эктор Хименес-Браво

Счастлива быть так близко! Спасибо, что бывает так смешно вместе! Круто, что всегда честно!

Обожаю 🧡

Take the best, forget the rest… это ты научил❤️", — высказалась Ольга Мартыновская.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Круто, что можно так дружить!", "Вы как семья, как родственники, круто", "Видя в экране Олю не подумала б что в ней столько любви и искренности", "Так вы и смотритесь вдвоем шикарно".

Ранее сообщалось, Каменских, Мишина, Могилевская и другие высказали, что думают об Экторе Хименесе-Браво: "Зараза..."

Также, победитель "Мастер Шеф" рассказал, как его соперники напоследок оконфузились перед Эктором и Мартыновской: "Уже улыбаться начали все"

Politeka рассказывала, разведенная судья "Мастер Шеф" Мартыновская разоткровенничалась о знакомствах с мужчинами: "По секрету..."