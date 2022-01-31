Ольга Мартыновская, шеф-повар и судья "Мастер Шеф", показала, как играет с яблоком, и поделилась с украинцами важным достижением.

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская является шеф-поваром одного из французских ресторанов. Звезда также судит проект "Мастер Шеф", а еще ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз решила поделится достижением.

На фото Ольга сидела за столом и игралась с яблоком. Звезда была в черном наряде и улыбалась для снимка.

"Мои хорошие, вас уже 200 тысяч. Ура

Спасибо за доверие, интерес и любовь, что мы с командой создаем!

Не буду отставать от современных трендов. И тоже очень хочу познакомиться с новенькими.

Я – Оля Мартыновская.

В народе – просто «шеф». А в жизни — мечтательница, чьи желания обладают уникальной способностью сбываться", - написала звезда.

Второй судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский оставил комментарий: "Огонь".

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Кстати, вы очень красивая", "Спасибо Вам Большое.Особенно за МШ".

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" раскрыла себя с неожиданной стороны

А еще Politeka писала, что Мартыновская из «Мастер Шеф» подогрела слухи о романе с Ярославским

Также Politeka сообщала, что судья «Мастер Шеф» Мартыновская засветилась в объятиях известного красавца



