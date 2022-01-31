Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская является шеф-поваром одного из французских ресторанов. Звезда также судит проект "Мастер Шеф", а еще ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз решила поделится достижением.
На фото Ольга сидела за столом и игралась с яблоком. Звезда была в черном наряде и улыбалась для снимка.
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Спасибо за доверие, интерес и любовь, что мы с командой создаем!
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Не буду отставать от современных трендов. И тоже очень хочу познакомиться с новенькими.
Я – Оля Мартыновская.
В народе – просто «шеф». А в жизни — мечтательница, чьи желания обладают уникальной способностью сбываться", - написала звезда.
Второй судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский оставил комментарий: "Огонь".
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Кстати, вы очень красивая", "Спасибо Вам Большое.Особенно за МШ".
Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" раскрыла себя с неожиданной стороны
А еще Politeka писала, что Мартыновская из «Мастер Шеф» подогрела слухи о романе с Ярославским
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