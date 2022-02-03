Відома артистка 52-річна Дженніфер Лопес перед виходом романтичного фільму, де знялася в головній ролі, вирішила показати добірку кадрів зі своїх останніх виступів, передає Politeka.net. Цього разу вона представила також і моменти з концерту, який відзняли для фільму.

"Сюрприз!!! Ось Мегамікс всіх пісень з саундтреку Marry Me, який вийде в п'ятницю!!!! ✨ Виходьте з дому та йдіть у кінотеатри, щоб побачити MarryMeMovie в ці вихідні, присвячені Дню святого Валентина. Я знаю, що я! Це кіно - і музична подія року... і хто знає, може бути, я побачу там деяких з вас! 😍🤍» - писати Лопес під добіркою.

Шанувальники не залишилися байдужі:

"Ледве чекаю, так хочу побачити🔥; вона прекрасна романтична леді🥰 🥰 🥰; люблю тебе мама❤️; це срібло 🔥 🔥 дівчина; я так пишаюся тобою♥; ти шикарно виглядаєш на відео; о Боже, я не можу дочекатися, щоб побачити це ❤; після любові і заміжжя мої фаворити<3; не судіть її, вона намагається; ти ніколи не старієш!!».

Раніше ми писали, що на нових фото артистка позувала в досить примітних нарядах в своєму Особистому офісі.

В нарядах Лопес не стала скромничати і показала засмаглі вигини з різних сторін, а чорне плаття з відкритою зоною на талії взагалі підкреслило її форми з близьких ракурсів. Також Дженніфер дала інтерв'ю, в якому розповіла про Ново комедії.