Известная артистка 52-летняя Дженнифер Лопес перед выходом романтического фильма, где снялась в главной роли, решила показать подборку кадров из своих последних выступлений, передает Politeka.net. В этот раз она представила также и моменты с концерта, который отсняли для фильма.

«Сюрприз!!! Вот мегамикс всех песен из саундтрека Marry Me, который выйдет в пятницу!!!! ✨ Выходите из дома и идите в кинотеатры, чтобы увидеть MarryMeMovie в эти выходные, посвященные Дню святого Валентина. Я знаю, что я! Это кино- и музыкальное событие года... и кто знает, может быть, я увижу там некоторых из вас! 😍🤍» - пишет Лопес под подборкой.

Поклонники не остались равнодушны:

«Едва жду, так хочу увидеть🔥; она прекрасная романтичная леди🥰🥰🥰; люблю тебя мама ❤️; Это серебро 🔥🔥 девушка; Я так горжусь тобой ♥; Ты шикарно выглядишь на видео; О боже, я не могу дождаться, чтобы увидеть это ❤; после любви и замужества мои фавориты<3; Не судите ее, она старается; Ты никогда не стареешь!!».

Ранее мы писали, что на новых фото артистка позировала в довольно примечательных нарядах в своем личном офисе.

В нарядах Лопес не стала скромничать и показала загорелые изгибы с разных сторон, а черное платье с открытой зоной на талии вообще подчеркнуло ее формы с близких ракурсов. Также Дженнифер дала интервью, в котором рассказала о ново комедии.