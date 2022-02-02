Як пише Politeka.net, відома модель Кім Кардашьян вирішила показати кілька вдалих кадрів з новими варіантами свого одягу, яку вона з недавніх пір продає у фірмовому магазині. У рожевому кольорі Кім покрасувалася з різних ракурсів, дивуючи вигинами.
Так Кім представила відразу два різних образи, хоч і в однакових відтінках. Комплект з топом і бікіні добре виглядав на моделі, яка залишила довгі локони розпущеними. А ось рожева атласна піжама надала їй більше впевненості і грайливості.
"Тільки що з'явилося дещо нове» - пише Кім під кадрами.
У мережі вирішили відреагувати на луки зірки:
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"Ходяча валентинка; їй так йде Рожевий; не можна уникати такого стилю; красуня в рожевому 💕; це гаряче; 💜на зв'язку!; Гарне вбрання, краще ніж Барбі; я люблю тебе🔥; така атмосфера; ідеал; чудово; Бомба❤️; сама і найгарячіша красуня; розпродаж швидко!».
Також модель вирішила показати свою вечірню прогулянку з подругами. Причому її образ з крихітного міні-Топіка і спідниці з досить значним вирізом на стегні змінили Нічний лук для Кім.
"🌑Прояви Місяця 🌑 » - пише Кардашьян під новими кадрами.
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