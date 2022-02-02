Как пишет Politeka.net, известная модель Ким Кардашьян решила показать несколько удачных кадров с новыми вариантами своей одежды, которую она с недавних пор продает в фирменном магазине. В розовом цвету Ким покрасовалась с разных ракурсов, удивляя изгибами.
Так Ким представила сразу два разных образа, хоть и в одинаковых оттенках. Комплект с топом и бикини хорошо смотрелся на модели, которая оставила длинные локоны распущенными. А вот розовая атласная пижама придала ей больше уверенности и игривости.
«Только что появилось кое что новое» - пишет Ким под кадрами.
В сети решили отреагировать на луки звезды:
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«Ходячая валентинка; ей так идет розовый; нельзя избегать такого стиля; Красотка в розовом 💕; Это горячо; 💜На связи!; Красивый наряд, лучше чем Барби; Я люблю тебя🔥; Такая атмосфера; Идеал; Восхитительно; Бомба❤️; Самая и самая горячая красотка; Распродажа быстро!».
Также модель решила показать свою вечернюю прогулку с подругами. Причем ее образ с крошечного мини-топика и юбки с довольно внушительным вырезом на бедре преобразили ночной лук для Ким.
«🌑Проявления Луны 🌑» - пишет Кардашьян под новыми кадрами.
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