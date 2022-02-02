Модель Ким Кардашьян стала экспериментировать со стилями и часто получает позитивные комментарии в адрес своей фигуры.

Как пишет Politeka.net, известная модель Ким Кардашьян решила показать несколько удачных кадров с новыми вариантами своей одежды, которую она с недавних пор продает в фирменном магазине. В розовом цвету Ким покрасовалась с разных ракурсов, удивляя изгибами.

Так Ким представила сразу два разных образа, хоть и в одинаковых оттенках. Комплект с топом и бикини хорошо смотрелся на модели, которая оставила длинные локоны распущенными. А вот розовая атласная пижама придала ей больше уверенности и игривости.

«Только что появилось кое что новое» - пишет Ким под кадрами.

В сети решили отреагировать на луки звезды:

«Ходячая валентинка; ей так идет розовый; нельзя избегать такого стиля; Красотка в розовом 💕; Это горячо; 💜На связи!; Красивый наряд, лучше чем Барби; Я люблю тебя🔥; Такая атмосфера; Идеал; Восхитительно; Бомба❤️; Самая и самая горячая красотка; Распродажа быстро!».

Также модель решила показать свою вечернюю прогулку с подругами. Причем ее образ с крошечного мини-топика и юбки с довольно внушительным вырезом на бедре преобразили ночной лук для Ким.

«🌑Проявления Луны 🌑» - пишет Кардашьян под новыми кадрами.

Напомним, Ким Кардашьян в кожаном комбинезоне заинтриговала непривычным стилем

Также Politeka сообщала, что экс-муж Кардашьян Канье Уэст перед дебошем на улице отдыхал с 63-летней Мадонной

А еще Politeka писала, что экс-муж Ким Кардашьян Канье Уэст устроил потасовку на улице, появилось видео