Известная теледива и светская львица Ким Кардашьян продолжает выбирать для новых коллекций своей одежды довольно смелые образы.

Как сообщает Politeka.net, популярная американская телезвезда, модель и светская львица Ким Кардашьян стаала давно популярной в сети, за ней следят многие миллионы поклонников, поэтому она всяческистарается привлекать внимание. Для этого с недавних пор Ким использует свой бренд одежды.

Сначала модель создавала исключительно белье, а теперь также стала разбавлять коллекции разными новинками. В этот раз комбинезон из кожи удивил фанатов, а сама Ким на фото еще их и насмешила. Сидя на корточках, Кардашьян выглядела несколько необычно.

«Купил 15 штук, это просто слишком хорошо! Не могу дождаться 🤎🤍; Я не могу ничего добавить в корзину!!! 😮; кажется, что маленькая модель для боди на Ким, надо что-то другое; мне нужны эти штаны!!; Какой внутренний шов штанов??; одержима этой коллекцией; прямо кукла; есть что-то настоящее?; Как насчет красоты kkw 😭».

Также на других новых фотографиях Ким запечатлена в коридорах отеля, она уверенно шагает, позируя фотографу.

Перед камерой светская львица появилась в узких темных лосинах, которые плавно перешли в модные серо-синие ботфорты на шпильке, также на ней черный топ и стильное серое пальто. Завершает образ необычная мохнатая сумка, волосы распущены, а на лице солнцезащитные очки.

Напомним, Ким Кардашьян обтянулась "невидимой" кожей и выставила фигуру напоказ: "Выглядит рисково".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян в необычном наряде удачно подчеркнула пышные формы: кадры соблазна.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян высмеяли за неловкий образ с обтягивающим костюмом: "Снимите, хватит уже".