Як пише Politeka.net, суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма з дружиною Ліліаною влаштували спекотну фотосесію, а кадрами похвалилися на своїх сторінках в Instagram.
"Нарешті ділюся новими фотографіями з фотосесії в улюбленій команді професіоналів.💫❤ Дівчатка, обожнюю вас", - написала дружина хореографа у своєму блозі.
На фото Влад Яма тримав дружину на руках в оригінальній позі. Ліліана відображена в топі. міні-шортах і ботфортах. Родзинкою образу стала зачіска з кісками. Не обійшлося і без яскравого макіяжу.
"Можу і однією рукою тримати!😍 І взагалі...", - прокоментував він знімок.
Фотографія зачепила, як шанувальників пари, так і українських зірок.
Ротару розкрила свій діагноз, про який мовчала, Максим Галкін не залишився осторонь: "Дай Бог здоров'я"
Огневич несподівано видала своє ставлення до нового "Холостяка" Топольському: "Ти вибрала Задворного..."
Учаснику, що вилетів з "Майстер Шеф. Битва сезонів" наговорили "компліментів" на прощання: "Заслужив"
Життя вагітної дівчини трагічно обірвалося під Києвом, подробиці і фото: "сиділа поруч з чоловіком"
Трагедія сталася з людьми на залізниці у Львівській області, ніхто не вижив: подробиці
"Hot ❤", - відреагувала на кадр актриса і телеведуча Лілія Ребрик.
Влад Яма також похвалився оригінальним знімком на своїй сторінці в соцмережі.
"Люблю, коли ми так близько один до одного», - написав він.
На знімку Ліліана і Влад Яма позували в брючних костюмах.
Нагадаємо, дружина Влада Ями з "Танців з зірками" хвалилася розкішними апартаментами в Майамі: "наше житло на..."
Як повідомляла Politeka, Влад Яма з родиною похвалився розвагами далеко від України: "гуляємо"
Також Politeka писала, що Влад Яма перестав бути впізнаваним після нового експерименту з обличчям: "піде?"