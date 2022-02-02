Відомий український хореограф, ведучий і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма і його дружина Ліліана викликали фурор новими кадрами.

Як пише Politeka.net, суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма з дружиною Ліліаною влаштували спекотну фотосесію, а кадрами похвалилися на своїх сторінках в Instagram.

"Нарешті ділюся новими фотографіями з фотосесії в улюбленій команді професіоналів.💫❤ Дівчатка, обожнюю вас", - написала дружина хореографа у своєму блозі.

На фото Влад Яма тримав дружину на руках в оригінальній позі. Ліліана відображена в топі. міні-шортах і ботфортах. Родзинкою образу стала зачіска з кісками. Не обійшлося і без яскравого макіяжу.

"Можу і однією рукою тримати!😍 І взагалі...", - прокоментував він знімок.

Фотографія зачепила, як шанувальників пари, так і українських зірок.

"Hot ❤", - відреагувала на кадр актриса і телеведуча Лілія Ребрик.

Влад Яма також похвалився оригінальним знімком на своїй сторінці в соцмережі.

"Люблю, коли ми так близько один до одного», - написав він.

На знімку Ліліана і Влад Яма позували в брючних костюмах.

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