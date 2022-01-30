Как пишет Politeka.net, Влад Яма стал успешным украинским танцором и хореографом. Звезда заявил о себе на всю Украину в 2006 году, когда на первых "Танцях з зірками" танцевал с Нательей Могилевской. После этого артист снимался во многих шоу, а сейчас судит проект, с которого стартовала его карьера на телевидении. У Влада есть жена Лилия и сын Леон. Супруга решила показать в Инстаграм, в каком номере семья поселилась на отдыхе в Майами.
На видео Лилия рассказала, что у них в апартаментах есть кухня, столовая, прихожая, гардеробная, спальня и санузел.
"Наше жилье на ближайшие несколько дней", - написала в сторис Лилия.
Также жена Влада показала сына Леона, который лежал на кровати, пока она снимала роскошные апартаменты.
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