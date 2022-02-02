Известный украинский хореограф, ведущий и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма и его супруга Лилиана произвели фурор новыми кадрами.

Как пишет Politeka.net, судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма с женой Лилианой устроили жаркую фотосессию, а кадрами похвастались на своих страницах в Инстаграм.

«Наконец-то 💫 делюсь новыми фотографиями с фотосессии в любимой команде профессионалов.💫❤ Девочки, обожаю вас», - написала супруга хореографа в своем блоге.

На фото Влад Яма держал жену на руках в оригинальной позе. Лилиана запечатлена в топе. мини-шортах и ботфортах. Изюминкой образа стала прическа с косичками. Не обошлось и без яркого макияжа.

«Могу и одной рукой держать!😍 И вообще…», - прокомментировал он снимок.

Фотография зацепила, как поклонников пары, так и украинских звезд.

«Hot ❤», - отреагировала на кадр актриса и телеведущая Лилия Ребрик.

Влад Яма также похвастался оригинальным снимком на своей странице в соцсети.

«Люблю, когда мы так близко друг к другу», - написал он.

На снимке Лилиана и Влад Яма позировали в брючных костюмах.

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