Как пишет Politeka.net, судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма с женой Лилианой устроили жаркую фотосессию, а кадрами похвастались на своих страницах в Инстаграм.
«Наконец-то 💫 делюсь новыми фотографиями с фотосессии в любимой команде профессионалов.💫❤ Девочки, обожаю вас», - написала супруга хореографа в своем блоге.
На фото Влад Яма держал жену на руках в оригинальной позе. Лилиана запечатлена в топе. мини-шортах и ботфортах. Изюминкой образа стала прическа с косичками. Не обошлось и без яркого макияжа.
«Могу и одной рукой держать!😍 И вообще…», - прокомментировал он снимок.
Фотография зацепила, как поклонников пары, так и украинских звезд.
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«Hot ❤», - отреагировала на кадр актриса и телеведущая Лилия Ребрик.
Влад Яма также похвастался оригинальным снимком на своей странице в соцсети.
«Люблю, когда мы так близко друг к другу», - написал он.
На снимке Лилиана и Влад Яма позировали в брючных костюмах.
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