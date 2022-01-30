Влад Яма вместе женой Лилианой и сыном Леоном, отправились за границу, пишет Politeka.net. Сначала семья отдохнула в Мексике, а затем перебралась в США. Позже все вместе они отправились в круиз.
Сейчас они находятся в Майами, и показывают, где живут и развлекаются.
На одних из новых кадров семья покаталась на сапборде. Лилиана засняла, как муж с сыном зашли домой вместе с доской, чему она была не очень рада, ведь та занимает слишком много места.
"Что за мебель дополнительная?", - поинтересовалась девушка, смеясь.
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По словам Влада Ямы, они с сыном принесли только самое необходимое.
"Я извиняюсь, а 46 чемоданов моих куда?", - жена хореографа показала сумки, которые стояли возле их квартиры.
Артист вместе с сыном выбирали место, куда поставить сапборд, при этом веселясь.
Отметим, в США Влад Яма отдыхает со своим другом, который стал крестным отцом Леона. Иногда пара оставляет своего сына ему, чтобы провести время только вдвоем.
"Гуляем", - написал артист во время прогулки с крестным.
Напомним, Влад Яма с женой и ребенком оказался в печальной ситуации на отдыхе
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