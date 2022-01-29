Так, 39-летний Влад Яма опубликовал свежие "сториз" в Инстаграм, на которых показал свое лицо и шею, украшеные многочисленными татуировками, передает Politeka.net.

Спешим успокоить фантов танцора - это всего лишь картинки, пририсованные в приложении. Яма только примеряет на себя тату и интересуется мнением публики.

"Пойдет?", - спросил он у подписчиков.

Стоит отметить, большинство забраковали идею Влада украсить себя татуировками: 72% ответили "нет" и только 28% - "да".

Примечательно, что до этого Яма решился сбрить бороду, с которой ходил уже очень давно. Реакция его жены Лилианы бесценна. Она застала возлюбленного за процессом, когда у него оставалась тонкая полоска растительности на подбородке.

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"О май гад..., - воскликнула Лилиана, - Я извиняюсь, а вы Влада не видели? Мужчина, что вы здесь делаете? Что это за дорожка?".

"Жена - моя поддержка и опора! Вообще не издевается надо мной 😂", - отшутился в ответ Влад и сам рассмеялся.

Отметим, Влад Яма с женой и шестилетним сыном Леоном практически весь январь провели в путешествиях. Сначала семья побывала на мексиканском курорте в Тулуме, затем в Майями, США (где уже не один год отдыхают на Новый год), а затем отправились в круиз на огромном лайнере.

Напомним, жена Влада Ямы засветила их огромный лайнер и мужа с новой внешностью: "Круиз в полном разгаре"

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