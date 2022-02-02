Як повідомляє Politeka.net, українська актриса і танцівниця в шлюбі в Сергієм Бабкіним з 2009 року. Офіційний шлюб Бабкіни уклали лише 27 березня 2009 року, майже через рік після вінчання, яке проходило таємно.

У нових сторіс Сніжана Бабкіна поділилася цікавими подробицями про дружину.

"Чоловік мій-Сергій Миколайович. Вже пішов 15-й рік відносин, а він все так же любить скуйовджений вигляд. Як при першому знайомстві", - зазначила вона.

Сніжана Бабкіна показала, як Сергій Бабкін стоїть перед дзеркалом, намагаючись надати своїй шевелюрі ту саму скуйовджене.

Схоже, що зіркове подружжя готувалося до нової фотосесії.

Сніжана Бабкіна також показала фото, на якому зображена лежачи в ліжку.

"Великий плюс сьогоднішньої зйомки - це ліжко!» - зазначила вона.

Нагадаємо, дружина співака Сергія Бабкіна розкрила, чим на неї схожа їхня дочка, кадри: "одне шило на двох"

Як повідомляла Politeka, дружина Сергія Бабкіна зізналася, через що пройшла до знайомства з чоловіком: "я психанула і поїхала..."

Також Politeka писала, що Сніжана Бабкіна, прикрившись одним віником, повторила "подвиг" Волочкової: "вас дивляться діти, батьки..."