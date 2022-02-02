Як повідомляє Politeka.net, українська актриса і танцівниця в шлюбі в Сергієм Бабкіним з 2009 року. Офіційний шлюб Бабкіни уклали лише 27 березня 2009 року, майже через рік після вінчання, яке проходило таємно.
У нових сторіс Сніжана Бабкіна поділилася цікавими подробицями про дружину.
"Чоловік мій-Сергій Миколайович. Вже пішов 15-й рік відносин, а він все так же любить скуйовджений вигляд. Як при першому знайомстві", - зазначила вона.
Сніжана Бабкіна показала, як Сергій Бабкін стоїть перед дзеркалом, намагаючись надати своїй шевелюрі ту саму скуйовджене.
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Схоже, що зіркове подружжя готувалося до нової фотосесії.
Сніжана Бабкіна також показала фото, на якому зображена лежачи в ліжку.
"Великий плюс сьогоднішньої зйомки - це ліжко!» - зазначила вона.
Нагадаємо, дружина співака Сергія Бабкіна розкрила, чим на неї схожа їхня дочка, кадри: "одне шило на двох"
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