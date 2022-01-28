Как передает Politeka.net, Снежана Бабкина является женой популярного артиста Сергея Бабкина. Также она является его менеджером. В своих соцсетях Снежана проявила себя как блогер, где делится жизненным опытом. На своей странице в Инстаграм Бабкина решила рассказать, как складывалась её карьера и к чему она пришла сейчас.

"ПСИХолог без Диплома‼️



Как всё интересно получилось в моей жизни🙌🏻

С 3 лет я пошла на бальные танцы. С 5 лет играла на сцене в театре.

Мама - Режиссер театра. Театру скоро 35 лет!

Папа - Режиссер, психолог, мастер китайских боевых искусств.

Я никогда не сомневалась в выборе профессии. Знала, что хочу быть актрисой.



В начале 11 класса папа устроил мне серьёзный разговор. Он очень настаивал на психологии. Говорил, что мне обязательно надо идти на Психолога, что у меня талант помогать людям.

Действительно, я всегда интуитивно помогала близким, друзьям. Любила порассуждать на важные темы. Давала всем советы, даже если не просили😉

Но идти и учиться "умничать" было совсем не моё🙅🏻‍♀️



Я психанула и уехала в Киев, поступив на актёрский курс. Даже сомнений не было.

И как хорошо, что у моих родителей хватило мудрости не переубеждать меня, не навязывать свои желания🙏🏻



И вот сейчас, спустя 20 лет, я думаю - Как всё интересно получилось!



Благодаря актёрской профессии я научилась тонко чувствовать своё тело, развила воображение, научилась избавляться от блоков и зажимов, узнала, что "выход из зоны комфорта" - это одно из самых действенных путей в развитии.



Благодаря актёрской профессии я пришла работать в театр и познакомилась с СБ.

Может весь этот "актёрский путь" вёл меня только к этой встрече?🤔

Вёл меня к рождению таких крутых Бабкиных?👦🏻👧🏻👶🏻



Сейчас в моей жизни Театра практически нет. Но есть ПСИХОЛОГИЯ и помощь людям!

Без Диплома, без терминов, без сотни книг, а ТРАНСФОРМАЦИИ ЖЕНЩИН КОЛОССАЛЬНЫЕ!



Ну вот как так? Какая интересная эта игра под названием «ЖИЗНЬ» и как важно, играя, слышать себя и доверять себе!", — поделилась Снежана Бабкина.

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