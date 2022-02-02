Как сообщает Politeka.net, украинская актриса и танцовщица в браке в Сергеем Бабкиным с 2009 года. Официальный брак Бабкины заключили лишь 27 марта 2009 года, почти через год после венчания, которое проходило тайно.

В новых сторис Снежана Бабкина поделилась интересными подробностями о супруге.

«Муж мой – Сергей Николаевич. Уже пошел 15-й год отношений, а он все так же любит взъерошенный вид. Как при первом знакомстве», - отметила она.

Снежана Бабкина показала, как Сергей Бабкин стоит перед зеркалом, пытаясь придать своей шевелюре ту саму взъерошенность.

Похоже, что звездные супруги готовились к новой фотосессии.

Снежана Бабкина также показала фото, на котором запечатлена лежа в постели.

«Большой плюс сегодняшней съемки - это кровать!» - отметила она.

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