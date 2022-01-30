Как пишет Politeka.net, актриса, танцовщица и менеджер собственного мужа Снежана Бабкина поделилась новым постом в своем Инстаграм. В нем Бабкина рассказала о сходстве со своей 11-летней дочкой Веселиной.
На кадрах, которые снял за ужином Бабкин, можно увидеть, как мать с дочкой сидят за столом, наслаждаются едой и пританцовывают под музыку. Жена певца пояснила, что для них с Веселиной танцы – это действительно общая страсть.
«Когда я в 3 года пошла на бальные танцы, я перестала стоять на месте, сидеть на месте и даже спать на месте. Мне все говорили: «Что ты всё время дёргаешься, дрыгаешься, постой спокойно хоть минуту!»…И вот родила себе подружку, которая меня понимает. У нас одно шило на двоих», - похвасталась Бабкина.
В комментариях к ее посту люди отреагировали на кадры.
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«супер пластичные, класс», «Это очень мило», «Насмешила меня», - пишут люди.
Напомним, жена Сергея Бабкина призналась, через что прошла до знакомства с мужем.
Как сообщала Politeka, жена Бабкина показала, как выглядят ее подруги, с которыми она коротает время.
Также Politeka писала, что жена Бабкина, прикрывшись одним веником, повторила "подвиг" Волочковой.