Как пишет Politeka.net, Снежана Бабкина решила повторить подвиг Анастасии Волочковой, которая любит купаться в купели и париться в бане, чтобы потом позировать на кадрах перед домом в снегу. После празднования Крещения, Бабкина без одежды решила поваляться в снегу.

Причем на фото Снежана не стала скрывать фигуру, хоть и прикрылась банным веником. Снежная погода поспособствовала удачному кадру – артистку также осыпали снегом сверху.

«С Крещением, дорогие!🙌🏻 Чистого неба над головой, светлой радости, нескончаемого счастья, здоровья крепкого вам и вашим семьям!!! Пусть ваш внутренний дух будет бодрым!🙏🏻 #снежанабабкина #крещение #крещениегосподне #спраздником» - пишет Бабкина под довольно провокативным кадром.

Как и ожидалось ,оценили такой вид далеко не все: « С Праздником!!!С Крещением!!!🔥Всем мира и здоровья!!!!👏; Классная, снежная Снежа🔥; вас смотрят дети, родители....; Как всегда - оригинальна!!!; С крещением!!!! Нереальное фото🔥; 😍👏🏻фото огонь!!🔥; красивая женщина, но такие фото выставлять жесть».

Отметим, Бабкина является успешной украинской актрисой, а также участвовала в шоу "Танці з зірками", где танцевала с супругом Сергеем Бабкиным. Паре удалось занять только пятое место по итогам сезона.

Недавно стало известно, что Сергей был не верен супруге, но паре удалось это пережить. Снежана также обожает йогу и спорт, а также ведет активно страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным

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