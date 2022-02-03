Російський співак і композитор В'ячеслав Добринін востаннє показувався на публіці два роки тому - незважаючи на проблеми зі здоров'ям, артист вийшов у світ заради ювілею Льва Лещенка.

76-річний Добринін не зміг піднятися на сцену московського «Крокус Сіті Холу», де 1 лютого Лещенко відзначав своє 80-річчя. Можливо, присутність артиста серед шести тисяч гостей ніхто б і не помітив, проте Лещенко звернувся до нього зі сцени, висловивши подяку. Добринін, в традиційному червоному піджаку, підвівся зі свого місця в п'ятому ряду й помахав ручкою, пише "Комсомольская правда".

Вже в кулуарах холу Добринін розповів фанатам, які обступили його з усіх сторін, що здоров'я навряд чи дозволить йому взяти участь у вітальному концерті. Артист пересувався важко, його під руку супроводжував товариш.

"Дуже хочеться вже. Але цього року навряд чи. Здоров'я не дозволяє", - поскаржився Добринін.

Відзначимо, автор хіта "Не сип мені сіль на рану" вже четвертий рік бореться з наслідками серйозної хвороби. Раніше з'явилася інформація, що восени 2018 року Добринін переніс ішемічну атаку - мікроінсульт без наслідків у вигляді паралічу і пошкодження тканин мозку. Лікарі попередили, що після такого нападу необхідна тривала реабілітація.

Додамо, Добринін написав такі відомі пісні, як "Бабусі-бабусі", "Не забувайте друзів", "Синій туман", "Я боюся твоєї любові" та багато інших.

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