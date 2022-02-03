Российский певец и композитор Вячеслав Добрынин в последний раз показывался на публике два года назад - несмотря на проблемы со здоровьем, артист вышел в свет ради юбилея Льва Лещенко.

76-летний Добрынин не смог подняться на сцену московского «Крокус Сити Холла», где 1 февраля Лещенко отмечал свое 80-летие. Возможно, присутствие артиста среди шести тысяч гостей никто б и не заметил, однако Лещенко обратился к нему со сцены, выразив благодарность. Добрынин, в традиционном красном пиджаке, привстал со своего местя в пятом ряду и помахал ручкой, пишет "Комсомольская правда".

Уже в кулуарах холла Добрынин рассказал обступившим его фанатам, что здоровье едва ли позволит ему принять участие в поздравительном концерте. Артист передвигался тяжело, его под руку сопровождал товарищ.

«Очень хочется уже. Но в этом году вряд ли. Здоровье не позволяет», - пожаловался Добрынин.

Отметим, автор хита "Не сыпь мне соль на рану" уже четвертый год борется с последствиями серьезной болезни. Ранее появилась информация, что осенью 2018 года Добрынин перенес танзиторную ишемическую атаку - микроинсульт без последствий в виде паралича и повреждения тканей мозга. Врачи предупредили, что после такого приступа необходима длительная реабилитация.

Добавим, Добрынин написал такие известные песни, как "Бабушки-старушки", "Не забывайте друзей", "Синий туман", "Я боюсь твоей любви" и многие другие.

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