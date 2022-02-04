Відбулася прем'єра четвертого сезону гумористичного серіалу "Папаньки 4", створеного "Дизель сіудіо" - артисти відкрили завісу, що ж буде далі.

Так, на офіційній сторінці "Дизель шоу" в Instagram трохи проспойлерили сюжетні повороти з наступної серії нових "Папаньок", передає Politeka.net.

"Зачекалися нової серії "Папаньок»? А вона вже тут і ось про що розповість:

🤯 Чи правда, що Стас хоче "викинути" Єгора з бізнесу?

😏 Навіщо Таня подарувала Саші спеціальні труси?

😳 Чому в будинку Жені з'явилася цілителька?

🙃 Кого доведеться догоджати Микиті, щоб уникнути звільнення?

Не очікували такого? Швидше дивіться, все набагато цікавіше!💥 😎", - йдеться в повідомленні.

"Дизель шоу" зібрали яскраві кадри майбутньої серії, на яких постали актори Єгор Крутоголов, Євген Сморигін, Андрій Федінчик та Євген Гашенко.

"Як завжди кращі😍 👏"; "Дуже круто!"; "😍 👏кіно супер клас😂", - коментують в Мережі.

Зазначимо, за сюжетом "Папаньок", четверо друзів живуть в одному дворі столичної багатоповерхівки. Їх об'єднує важлива тема - виховання дітей. Один з героїв тільки готується стати батьком, інший виховує сина-школяра, а третій – сина та двох доньок різного віку. Є ще один друг - завзятий холостяк і ловелас, який категорично не хоче заводити дітей.

Нагадаємо, Булітко з "Дизель шоу" в червоному халаті показала фокус, викликавши здивування: "це від Копперфільда трюк?»

Як повідомляла Politeka, Крутоголов з " Дизель шоу «розповів про невдале побачення:»коли я відкрив очі, побачив, що..."

Також Politeka писала, що Гашенко з "Дизель шоу" хвалився відпочинком з красунею-дружиною і сином на Мальдівах: "дуже кайфонув"