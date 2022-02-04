Так, на офіційній сторінці "Дизель шоу" в Instagram трохи проспойлерили сюжетні повороти з наступної серії нових "Папаньок", передає Politeka.net.
"Зачекалися нової серії "Папаньок»? А вона вже тут і ось про що розповість:
🤯 Чи правда, що Стас хоче "викинути" Єгора з бізнесу?
😏 Навіщо Таня подарувала Саші спеціальні труси?
😳 Чому в будинку Жені з'явилася цілителька?
🙃 Кого доведеться догоджати Микиті, щоб уникнути звільнення?
Не очікували такого? Швидше дивіться, все набагато цікавіше!💥 😎", - йдеться в повідомленні.
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"Дизель шоу" зібрали яскраві кадри майбутньої серії, на яких постали актори Єгор Крутоголов, Євген Сморигін, Андрій Федінчик та Євген Гашенко.
"Як завжди кращі😍 👏"; "Дуже круто!"; "😍 👏кіно супер клас😂", - коментують в Мережі.
Зазначимо, за сюжетом "Папаньок", четверо друзів живуть в одному дворі столичної багатоповерхівки. Їх об'єднує важлива тема - виховання дітей. Один з героїв тільки готується стати батьком, інший виховує сина-школяра, а третій – сина та двох доньок різного віку. Є ще один друг - завзятий холостяк і ловелас, який категорично не хоче заводити дітей.
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