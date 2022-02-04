Состоялась премьера четвертого сезона юмористического сериала "Папаньки 4", созданного "Дизель сиудио" - артисты приоткрыли завесу, что же будет дальше.

Так, на официальной страничке "Дизель шоу" в Инстаграм немного проспойлерили сюжетные повороты из следующей серии новых "Папанек", передает Politeka.net.

"Заждались новой серии «Папанек»? А она уже здесь и вот о чем расскажет:

🤯 Правда ли, что Стас хочет «выкинуть» Егора из бизнеса?

😏 Зачем Таня подарила Саше специальные трусы?

😳 Почему в доме Жени появилась целительница?

🙃 Кого придётся ублажать Никите, чтобы избежать увольнения?

Не ожидали такого? Скорее смотрите, всё гораздо интереснее!💥😎", - говорится в сообщении.

"Дизель шоу" собрали яркие кадры будущей серии, на которых предстали актеры Егор Крутоголов, Евгений Сморигин, Андрей Фединчик и Евгений Гашенко.

"Как всегда лучшие😍👏"; "Очень круто!"; "😍👏кино супер класс😂", - комментируют в Сети.

Отметим, по сюжету "Папанек", четверо друзей живут в одном дворе столичной многоэтажки. Их объединяет важная тема – воспитание детей. Один из героев только готовится стать отцом, другой воспитывает сына-младшешкольника, а третий – сына и двух дочек разного возраста. Есть еще етвёртый друг – заядлый холостяк и ловелас, который категорически не хочет заводить детей.

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Как сообщала Politeka, Крутоголов из «Дизель шоу» рассказал о неудачном свидании: «Когда я открыл глаза, увидел, что…»

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