Так, на официальной страничке "Дизель шоу" в Инстаграм немного проспойлерили сюжетные повороты из следующей серии новых "Папанек", передает Politeka.net.
"Заждались новой серии «Папанек»? А она уже здесь и вот о чем расскажет:
🤯 Правда ли, что Стас хочет «выкинуть» Егора из бизнеса?
😏 Зачем Таня подарила Саше специальные трусы?
😳 Почему в доме Жени появилась целительница?
🙃 Кого придётся ублажать Никите, чтобы избежать увольнения?
Не ожидали такого? Скорее смотрите, всё гораздо интереснее!💥😎", - говорится в сообщении.
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"Дизель шоу" собрали яркие кадры будущей серии, на которых предстали актеры Егор Крутоголов, Евгений Сморигин, Андрей Фединчик и Евгений Гашенко.
"Как всегда лучшие😍👏"; "Очень круто!"; "😍👏кино супер класс😂", - комментируют в Сети.
Отметим, по сюжету "Папанек", четверо друзей живут в одном дворе столичной многоэтажки. Их объединяет важная тема – воспитание детей. Один из героев только готовится стать отцом, другой воспитывает сына-младшешкольника, а третий – сына и двух дочек разного возраста. Есть еще етвёртый друг – заядлый холостяк и ловелас, который категорически не хочет заводить детей.
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