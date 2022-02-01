Как сообщает Politeka.net, актер Егор Крутоголов, который играет в сериале «Папаньки» рассказал о своем первом свидании на официальной странице «Дизель студиио».
Когда-то Крутоголов пригласил на свидание красивую девочку, которая занималась бальными танцами. После милой прогулки и приятного разговора последовала длинная дорога домой, которая заняла больше времени, чем вся прогулка.
«Я её выдержал с достоинством и вполне резонно рассчитывал на первый поцелуй. Она как будто не понимала и пыталась как можно быстрее ретироваться. Но я придержал дверь ногой и приблизился к ней на небезопасное расстояние, выпятил свои губы, прикрывая глаза, одновременно держа её за осиную талию. Когда я открыл глаза, увидел, что она прогнулась назад, почти встав в мостик, и понял, что первый поцелуй на первом свидании мне не светит», - рассказал артист «Дизель шоу».
Крутоголов предложил компромисс.
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«Поэтому я предложил мировое соглашение: «Ладно, давай хоть в щёчку». Она облегчённо чмокнула мою щёку и молниеносно проскользнула в калитку», - рассказал артист.
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