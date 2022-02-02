Как передает Politeka.net, артистка Виктория Булитко радует публику не только выступлениями в "Дизель шоу", но и забавными видео, которые показывает на своей странице в Инстаграм. Новый ролик особенно пришелся по душе пользователям Сети. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

Виктория Булитко в красном халате изобразила пародию на фокус с исчезновением.

«#Фокусы, которые мы заслужили 😂 …», - написала звезда "Дизель шоу".

Видео Виктории Булитко активно комментируют в Сети. Фолловеры актрисы даже вспомнили о знаменитом американском иллюзионисте и гипнотизере Дэвиде Копперфильде.

«Люблю фокусы», «Виктория Копперфильд», «Шедеврально», «Магия», «Фигасе, как быстро», «Это от Копперфильда трюк?», «Иллюзионисты уже начали переживать, за свои рабочие места», «Видимо где-то распродажа началась», «Как это было быстро! я чуть чаем не подавился», - пишут в комментариях.

Напомним, звезда "Дизель шоу" Булитко устроила танцы в мини-платье: "Не шали"

Как сообщала Politeka, Булитко из "Дизель шоу" с необычной прической озадачила вопросом

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