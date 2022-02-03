Відома співачка і суперзірка соцмереж Надя Дорофєєва поділилася запальним відео, в якому "засвітила" свою нову пісню і не тільки.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка після видходу з групи "Время и Стекло" почала сольну кар'єру, часто радує публіку яскравим контентом в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала кумедне відео, в якому "злила" свою нову пісню "Разноцветная".

У ролику Надя відображена в просторій кімнаті із зображенням з проектора на всю стіну. Вона запально танцює під фрагмент свого нового треку, який вирішила так оригінально представити шанувальникам. Перед камерою співачка з'явилася в спокусливому образі-на ній темні штани, короткий топік і вільна темна сорочка, яку вона розстебнула, демонструючи в танці свій ідеальний прес.

У підписі до публікації Дорофєєва написала: "Ребятаааа, я там злила шматочок нового треку в TikTok. Слухайте і знімайте під нього свої відоси з #raznotsvetnaya. Буду комментить". Користувачі тут же почали коментувати нове відео артистки: "Вау", "Як ми щасливі", "Raznotsvetnaya любов і Дорофєєва", "Надя, мені вже подобається ця пісня. Я ж говорила, що закохалася в слова цієї пісні", "Кайф! Побігли знімати відео", "Це шикарно. Чекаємо з нетерпінням".

Нагадаємо, Полякова і Дорофєєва " зчепилися "на Голосі країни через 17-річну школярку: "Я не здамся без бою".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва після відпочинку показала нову прикрасу на тілі: "Втілювати свої мрії".

Також Politeka писала, що Дорофєєва здивувала новим тату в несподіваному місці і пояснила, навіщо її зробила: "Я різна...".