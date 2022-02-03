Тренера "Голосу країни" Ольга Полякова и Надя Дорофеева устроили борьбу за 17-летнюю вокалистку, которая смогла развернуть трех наставников к себе.

Как передает Politeka.net, на шоу "Голос країни" выступила 17-летняя певица Мария Сур c песней "Survivor". Вокалистка смогла развернуть к себе сразу три наставника - Ольгу Полякову, Потапа и Надю Дорофееву.

Тренера начали настоящую борьбу за девочку. Оля Полякова решила позвонить своей старшей дочке - Маше, чтобы та назвала причины, почему вокалистка должна пойти к ней в команду..

"Маша, может ты расскажешь ей, какая я классная?", — попросила свою дочь Полякова и понесла телефон к участнице.

В свою очередь Надя Дорофеева тоже взяла телефон и позвонила своему мужу - Владимиру Дантесу, которого попросила рассказать участнице, почему стоит идти именной к ней в команду.

"Я не сдамся без боя", — сказала Надя Дорофеева.

Несмотря на споры, вокалистка пошла в команду к Наде Дорофеевой.

Поклонники оставили множество комментариев, где оценивают выступление Марии Сур: "Талантливая девочка Маша. Больше всего мне понравился батл между тренерами Поляковой и Дорофеевой. Маша спела прекрасно. Молодец!", "Лучшее выступления пока что, будем посмотреть чем она нас дальше удивит", "Битва тренеров - это отдельное шоу", "Ну и ну Маша, дала драйва не по возрасту! Это настоящий талант, когда на сцене так сильно преображается человек, в жизни милашка) Артистка! давно так наставники не боролись)"

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