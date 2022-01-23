Популярная украинская певица Надя Дорофеева перед стартом очередного сезона вокального шоу «Голос країни» обратилась к украинцам.

Как пишет Politeka.net, 23 января на канале «1+1» стартует новый сезон вокального шоу под названием «Голос країни».

В этом году тренерами стали главные украинские суперзвезды: украинский продюсер и рэпер Потап, популярная исполнительница Надя Дорофеева, рок-легенда, солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, а также поп-королева Оля Полякова.

У себя в Инстаграм Надя Дорофеева показала первые кадры, сделанные в легендарном красном кресле судьи.

Лицо Нади на фото оказалось задумчивым.

Певица попросила украинцев придумать название снимку, а также не пропустить первый выпуск шоу.

«Придумай подпись, а за саааамый смешной вариант я скину вам это фото в direct!🤣

А старт нового сезона @goloskrainy_official уже сегодня в 21:00 🎉 Не пропустите!», - написала она.

Фанаты принялись писать комментарии.

"Когда сказала, что новый альбом осенью, а потом перенесла на весну",

"Когда пошёл делать фото на паспорт и там сказали сделать серьёзное лицо, но что-то пошло не так",

"Джоли отдыхает", - пишут в сети.

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