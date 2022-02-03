Известная певица и суперзвезда соцсетей Надя Дорофеева поделилась зажигательным видео, в котором "засветила" свою новую песню и не только.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая после ухода из группы "Время и Стекло" начала сольную карьеру, часто радует публику ярким контентом в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила забавное видео, в котором "слила" свою новую песню "Разноцветная".

В ролике Надя запечатлена в просторной комнате с изображением с проектора на всю стену. Она зажигательно танцует под фрагмент своего нового трека, который решила так оригинальной представить поклонникам. Перед камерой певица появилась в соблазнительном образе – на ней темные штаны, короткий топик и свободная темная рубашка, которую она расстегнула, демонстрируя в танце свой идеальный пресс.

В подписи к публикации Дорофеева написала: "Ребятаааа, я там слила кусочек нового трека в TikTok. Слушайте и снимайте под него свои видосы с #raznotsvetnaya. Буду комментить". Пользователи тут же принялись комментировать новое видео артистки: "Вау", "Как мы счастливы", "Raznotsvetnaya любовь и Дорофеева", "Надя, мне уже нравится эта песня. Я же говорила, что влюбилась в слова этой песни", "Кайф! Побежали снимать видео", "Это шикарно. Ждем с нетерпением".

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