Как передает Politeka.net, тренер нового сезона проекта "Голос країни" Надя Дорофеева хвасталась ни раз новыми тату. Недавно в одном из интервью она рассказывала, что хочет сделать новую. На своей странице в Инстаграм певица опубликовала фото, где показала новую татуировку на ноге со словом "raznotsvetnaya". Также, Дорофеева призналась, что это название её новой песни.

"Для меня одно из проявлений смелости - это сделать тату. Каждая на моем теле – проявление меня.



Моя новая тату – напоминание самой себе, что я разная, наполненная разными красками и чувствами, о том, что нужно быть смелой, чтобы не подстраиваться под то, какой меня хотят видеть", — рассказала Надя Дорофеева.

Поклонники оставили множество комментариев под новыми фото: "Очень неожиданно😍 мы счастливы, что скоро будем качать под новый трек", "Красивая, смелая, талантливая Надя", "Как я рада, что ты стала более откровенной. Радуюсь таким постам нереально", "Кто бы что он говорил, тату это очень красиво, а особенно круто, когда они что-то для тебя значит", "Татуировка очень красивая и приятная. ты выглядишь круче".

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