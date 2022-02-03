Як пише Politeka.net, 32-річний актор Тарас Цимбалюк, який засвітився в серіалах "Спіймати Кайдаша" і "Кріпосна" показав свою дружину 29-річну візажистку і дизайнера.

Тарас Цимбалюк поділився кадрами з відпочинку.

"Нам знову хочеться в подорож", - написав актор.

При цьому він показав фото своєї дружини Тіни на тлі блакитних хвиль. Дівчина позщировала в купальнику.

Ґатунокарас Цимбалюк офіційно зареєстрував свої стосунки з обраницею Тіною Антоненко 3 липня 2021 року, через три роки відносин. Майбутнє подружжя познайомилося на зйомках кліпу Монатіка на трек "вічність". Там дівчина працювала художницею з гриму. Це вже не перший шлюб Тараса Цимбалюка.

"Більшу частину свого заробітку я вкладаю в емоції своєї сім'ї. Туризм - це прекрасні емоції, які будуть з вами все життя! Я в цьому переконався на 100%», - зазначив артист.

Нагадаємо, зірка "Сватів" розговорилася про стосунки з Цимбалюком: "як ти міг? Ми всі тобі так довіряли..."

Як повідомляла Politeka, Цимбалюк з " кріпосної "зізнався Єфросиніній, чому розлучився з дружиною:" М'яко кажучи це було..."

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