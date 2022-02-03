Как пишет Politeka.net, 32-летний актер Тарас Цымбалюк, который засветился в сериалах «Поймать Кайдаша» и «Крепостная» показал свою жену 29-летнюю визажистку и дизайнера.

Тарас Цымбалюк поделился кадрами с отдыха.

«Нам снова хочется в путешествие», - написал актер.

При этом он показал фото своей жены Тины на фоне лазурных волн. Девушка позщировала в купальнике.

Тарас Цымбалюк официально зарегистрировал свои отношения с избранницей Тиной Антоненко 3 июля 2021 года, спустя три года отношений. Будущие супруги познакомились на съемках клипа Монатика на трек "Вечность". Там девушка работала художницей по гриму. Это уже не первый брак Тараса Цымбалюка.

«Большую часть своего заработка я вкладываю в эмоции своей семьи. Туризм – это прекрасные эмоции, которые будут с вами всю жизнь! Я в этом убедился на 100%», - отметил артист.

Напомним, звезда "Сватов" разоткровенничалась об отношениях с Цымбалюком: "Как ты мог? Мы все тебе так доверяли..."

Как сообщала Politeka, Цымбалюк из "Крепостной" признался Ефросининой, почему развелся с женой: "Мягко говоря это было..."

Также Politeka писала, что Тарас Цымбалюк и Женька из "Сватов" посреди ночи устроили разгул в супермаркете