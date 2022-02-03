Як передає Politeka.net, Олена Шоптенко є популярною танцівницею і головним хореографом в шоу "Танці з зірками". Так, цього разу танцівниця опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Шоптенко позує лежачи на жовтому дивані в незвичайному напівпрозорому білому платті.
"Мені здається, за всіма цими вертикальними швидкоплинними сторіс, ми стали забувати, що кадр життя насправді ширше", - висловила свої думки Олена Шоптенко.
Шанувальники залишили кілька коментарів під фото: "Слова 100% потрапляння в нашу реальність, еру Instagram і тік току", "Красуня", "Вогонь", "Згоден на 100%", "Дуже красиве фото".
Нагадаємо, нещодавно Олена Шоптенко повернулася на паркет, проте на зовсім інший паркет. Танцівниця з'явилася на шоу "Ранок з Україною", де здивувала танців і почала вести нову рубрику. Варто відзначити, що в цій передачі так само працює Лілія Ребрик.
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