Известная украинская балерина Екатерина Кухар в свой 40-й день рождения показала эффектные фото и начала принимать поздравления от звездных коллег.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская балерина, судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар по случаю своего 40-летия опубликовала в Instagram эффектные кадры, и тут же в комментариях начала принимать поздравления от звездных коллег.

На новых снимках Катя запечатлена в интересной образе, на ней как будто нет одежды, а голову украшает красивый пышный венок из живых цветов. Волосы балерины аккуратно уложены под венком, а на ее лице элегантный макияж, она уверенно смотрит в камеру.

В подписи к фото Кухар написала: "Ну, здравствуйте, 40! Не такие уж вы и страшные". Поклонники и звездные коллеги, среди которых Владимир Остапчук, Алена Шоптенко, Юлия Санина, Кристина Решетник, Наталья Холоденко, начали поздравлять балерину с ее праздником.

"С твоим днем, звездочка", "С днём рождения, Катюша!", "С Днем Рождения, красота", "С Днём рождения, Катенька. Ты великолепна. От души желаю здоровья крепчайшего и счастья безграничного! Обнимаю, восхищаюсь", "У меня в следующем году 40. Какая, как там?", "Катюша, с Днём Рождения. Дорогая, гармонии, вдохновения и радостей. Любим и передаём поздравления всей семьей", "Катенька, с Днем Рождения!", "С Днём рождения, прекрасная и великая Екатерина!", "Катя, с Днём рождения Вас! Вы выглядите на 25, так держать. Вы пример и мотивация для многих девушек", - пишут в комментариях.

Напомним, Кухар показала поцелуй с Поляковой и потроллила подружку: "Не обольщайся, дорогая…".

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар в преддверии 40-летия удивила откровением: "Такой недостижимый".

Также Politeka писала, что Кухар из «Танців з зірками» засветилась в кружеве и пококетничала с известным ведущим: "Мне даже кажется…".