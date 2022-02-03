Как передает Politeka.net, Алёна Шоптенко является популярной танцовщицей и главным хореографом в шоу "Танці з зірками". Так, на этот раз танцовщица опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Шоптенко позирует лежа на желтом диване в необычном полупрозрачном белом платье.
"Мне кажется, за всеми этими вертикальными мимолетными сторис, мы стали забывать, что кадр жизни на самом деле шире", — высказала свои мысли Алёна Шоптенко.
Поклонники оставили несколько комментариев под фото: "Слова 100% попадание в нашу реальность, эру инстаграм и тик тока", "Красавица", "Огонь", "Согласен на 100%", "Очень красивое фото".
Напомним, недавно Алена Шоптенко вернулась на паркет, однако на совсем другой паркет. Танцовщица появилась на шоу "Ранок з Україною", где удивила танцев и начала вести новую рубрику. Стоит отметить, что в этой передаче так же работает Лилия Ребрик.
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