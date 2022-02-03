Як пише Politeka.net, Мішель Андраде - успішна українська співачка і ведуча проекту "Орел і Решка". Артистка також активно веде сторінку в Instagram, де цього разу вирішила показати, як проводить час.
На нових сторіс зірка була в незвичайній кофті з відкритим животом і вирізом. Андраде знімала себе на телефон, звернувшись до фанатів. Образ зірка доповнила шкіряними штанами.
"Раз я в Джубарі, значить дуже скоро буду дуже красива і акуратна", - сказала Мішель.
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"Телепортація рівень бог. Готуюся до інтерв'ю і звичайно хочу виглядати красиво", - написала Мішель.
"Я вже забула, як виглядаю після укладання і мейка", - написала Андраде на другому сторіс.
А після цього зірка демонструвала, який зробила собі мейк і укладку.
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