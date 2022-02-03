Співачка і зірка шоу "Орел і Решка" Мішель Андраде показала, як проводить час, поділившись новими кадрами в своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде - успішна українська співачка і ведуча проекту "Орел і Решка". Артистка також активно веде сторінку в Instagram, де цього разу вирішила показати, як проводить час.

На нових сторіс зірка була в незвичайній кофті з відкритим животом і вирізом. Андраде знімала себе на телефон, звернувшись до фанатів. Образ зірка доповнила шкіряними штанами.

"Раз я в Джубарі, значить дуже скоро буду дуже красива і акуратна", - сказала Мішель.

"Телепортація рівень бог. Готуюся до інтерв'ю і звичайно хочу виглядати красиво", - написала Мішель.

"Я вже забула, як виглядаю після укладання і мейка", - написала Андраде на другому сторіс.

А після цього зірка демонструвала, який зробила собі мейк і укладку.

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