Певица и ведущая Мишель Андраде, которая сейчас снимается в шоу "Орел и Решка", показала, как упала со скейта.

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде уже второй сезон снимается в проекте "Орел и Решка". Звезда уже успела заболеть китайским вирусом, а также ломала руку на проекте, но это ей не помешало продолжить съемки. А в этот раз Андраде показала в Инстаграм, как на съемках "Орел и Решка" упала со скейта.

"Люблю свою работу", - подписала кадры звезда.

На видео Мишель была в футболке и штанах. У ведущей вылетел из-под ног скейт в бок и она на землю, ударившись головой и рукой.

"Бозе...", - написала в комментариях приемная дочь Алексея Потапенко Наташа Горовая.

"Как ты, Миш?", - спросила продюсер Ирина Горовая.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Блин... крошка", "Будь осторожна", "Этому видео сложно ставить лайк. Мишелька", "Ай, через экран почувствовала эту боль", "Мишель, упали вы, а больно всем".

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