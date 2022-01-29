Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - популярная украинская певица, которую продюсирует Алексей Потапенко (Потап). Второй сезон подряд звезда снимается в тревел-шоу "Орел и Решка". Также звезда активно ведет страничку в ТикТок, где в этот раз решила поделится новыми видео, на котором показала, как танцует.
Звезда надела панамку своего парня и стильный топик, который эффектно подчеркнул формы певицы. Андраде танцева в спальне, впечатляя движениями.
"Ставь «+» если любишь ходить в его вещах", - написала звезда.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
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"Очень красивая", "Шикарная", "Мишель, вы разворовали весь его гардероб. Панамки, рубашки, в чём он бедный ходить будет", "сама тренд придумала? Если нет то сори я просто за тренды не шарю!", "я смотрю Орел и Решка, там то ты в Непале. И то в ресторане пила воду", "Мишель, ты бомба".
Напомним, звезда "Орел и Решка" Андраде разоткровенничалась о новых отношениях после разрыва с Ломакиным
А еще Politeka сообщала, что Андраде пострадала на съемках "Орел и решка", на теле почти нет живого места
Также Politeka писала, что Андраде из «Орел и решка» устроила эффектную битву образов: спортивная бунтарка или милая леди