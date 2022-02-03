Як повідомляє Politeka.net, популярна українська модель і блогерка Анна Неплях, яка цього року отримала почесний титул "Міс Україна Всесвіт", часто радує своїх фоловерів яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу красуня поділилася в сторіс фотографією нового "Холостяка", і висловила свою думку про нього.

Схоже, новий головний герой романтичного реаліті-шоу сподобався українській красуні. Правда, мова йде про російського "холостяка", якого звуть Олександр Гранков.

Анна виклала фотографію красеня в сторіс, не знімку хлопець зображений, мабуть, десь на відпочинку, але він навіть не оголений. Свою сторіс Неплях підписала: "новий" Холостяк"на ТНТ це чисто краш".

Відзначимо, що раніше Анна Неплях сама була учасницею одного з сезонів шоу"Холостяк". Правда, знімалася в реаліті-шоу дівчина на українському телебаченні, вона боролася за серце Макса Михайлюка.

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