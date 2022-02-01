Как передает Politeka.net, экс-участница 10-го сезона проекта "Холостяк" Анна Неплях одержала победу на конкурсе "Мисс Украина-Вселенная" в 2021-ом году. На своей странице в Инстаграм, после участия в конкурсе, Неплях активно общается со своими поклонниками. На этот раз на своей странице в Инстаграм экс-участница "Холостяка" опубликовала новые Сториз. На кадрах Анна Неплях рассказала, что не делала никаких пластических операций. Всё, что она делала - увеличивала губы.
"Здесь мне 17 лет. Я не делала нос и никаких пластических операций и других манипуляций со внешностью. Не удалила комки биша, не колола какие-либо скулы или углы и прочее", — ответила Анна Неплях.
Также, "Мисс Украина-Вселенная" ответила, что не колит ничего, кроме губ.
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"Нет, и сейчас хорошо видно, как у меня за год полностью сдулись губы", — рассказала Анна Неплях.
Напомним, недавно модель поделилась новыми кадрами с фотосессии, где предстала в эпатажном образе.
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