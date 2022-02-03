Как сообщает Politeka.net, популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая в этом году получила почетный титул "Мисс Украина Вселенная", часто радует своих фолловеров яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась в сторис фотографией нового "Холостяка", и высказала свое мнение о нем.

Похоже, новый главный герой романтического реалити-шоу понравился украинской красотке. Правда, речь идет о российском "Холостяке", которого зовут Александр Гранков.

Анна выложила фотографию красавца в сторис, не снимке парень запечатлен, видимо, где-то на отдыхе, но он даже не обнажен. Свою сторис Неплях подписала: "Новый "Холостяк" на ТНТ это чисто краш".

Отметим, что ранее Анна Неплях сама была участницей одного из сезонов шоу "Холостяк". Правда, снималась в реалити-шоу девушка на украинском телевидении, она боролась за сердце Макса Михайлюка.

Напомним, "Мисс Украина Вселенная" решила показать, какой была до увеличения губ: "Здесь мне 17 лет".

Как сообщала Politeka, "Мисс Украина Вселенная" Неплях заговорила о романе с женатым мужчиной: "В таких отношениях…".

Также Politeka писала, что "Мисс Украина Вселенная" Неплях с высунутым языком вызвала переполох среди мужчин: "Ох...".