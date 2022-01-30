Как сообщает Politeka.net, известная украинская модель Анна Неплях, которая в этом году завоевала титул "Мисс Украина Вселенная", часто радует поклонников яркими публикациями в своем профиле в Instagram. Так, в этот раз в сторис девушка ответила на вопросы от фолловеров, среди которых прозвучал необычный.

Так, кто-то из пользователей спросил у Анны: "Были ли у вас отношения с женатыми мужчинами?".

На это модель опубликовала соблазнительное фото и дала четкий ответ. На фотографии Неплях запечатлена в интересной локации с игрой теней на стенах. Перед камерой она появилась в темных колготках и черном пиджаке, под которым видно белье. Волосы девушки собраны на затылке, а на ее лице яркий макияж и уверенный вид.

На вопрос об отношениях с женатыми мужчинами Анна ответила так: "А я похожа на ту, которая согласится быть второй и делить внимание моего мужчины еще с кем-то? Я не вижу для себя ни интереса, ни перспективы в таких отношениях".

Напомним, "Мисс Украина Вселенная" раскрыла свой потенциал в нескромном образе: "Ждать, когда позовут сниматься в кино?".

Как сообщала Politeka, "Мисс Украина Вселенная" раскрыла свой диагноз, худшие опасения сбылись: "Тяжело дышать...".

Также Politeka писала, что "Мисс Украина Вселенная" Неплях рассказала о своем бывшем и что между ними сейчас: "Недолго он смог без тебя".