Как сообщает Politeka.net, известная украинская модель Анна Неплях, которая в этом году завоевала титул "Мисс Украина Вселенная", часто радует поклонников яркими публикациями в своем профиле в Instagram. Так, в этот раз в сторис девушка ответила на вопросы от фолловеров, среди которых прозвучал необычный.
Так, кто-то из пользователей спросил у Анны: "Были ли у вас отношения с женатыми мужчинами?".
На это модель опубликовала соблазнительное фото и дала четкий ответ. На фотографии Неплях запечатлена в интересной локации с игрой теней на стенах. Перед камерой она появилась в темных колготках и черном пиджаке, под которым видно белье. Волосы девушки собраны на затылке, а на ее лице яркий макияж и уверенный вид.
На вопрос об отношениях с женатыми мужчинами Анна ответила так: "А я похожа на ту, которая согласится быть второй и делить внимание моего мужчины еще с кем-то? Я не вижу для себя ни интереса, ни перспективы в таких отношениях".
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