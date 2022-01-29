Как пишет Politeka.net, Анна Неплях является популярной украинской моделью, которая одержала победу на конкурсе "Мисс Украина Вселенная". За звездой следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм, где знаменитость делится своими эффектными образами.

В этот раз Анна опубликовала кадры с фотосессии с диско шаром. На первом же снимке Неплях высунула язык, коснувшись шара.

"Мое лицо, когда кто-то говорит, что вокруг меня не крутится весь мир", - написала Анна.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Офигенное 4-е фото. Ну и все остальные, конечно", "Браво самооценке", "Похожа на турецкую актрису Неслихан", "Она любит диско и мини гольф", "Аня, правда Очень красивый рот и язычок. Достойны отдельной фотосессии и рекламной кампании!:)", "Ты королева", "Ох был бы я мастером фотошопа", "Ничего себе", "Как всегда - шикарная".

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